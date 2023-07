Alessandro Bruni trionfa a Siena Il certaldese fa suo il memorial Neri

Bella soddisfazione in casa Tennis Certaldo. Alessandro Bruni (nella foto), categoria 3.1, si è infatti aggiudicato il torneo di Terza Categoria “Memorial Mario Neri“, giunto alla quinta edizione ed organizzato presso i campi in terra rossa dell’Asd La Racchetta di Siena come tappa del circuito dei colli senesi (ben 70 i tennisti complessivamente all’aria). Nella finale del singolare maschile, che ha visto di fronte le due teste di serie del tabellone, il portacolori valdelsano si è imposto in due set su Ettore Mencarelli (categroia 3.1), tesserato per il Tennis Sinalunga, con il punteggio di 7-56-2 al termine di oltre due ore di battaglia.

In avvio la partita non si era messa bene per Bruni, con il giovane Mencarelli che nel primo set si era portato in vantaggio. Grazie alla sua esperienza, però, Bruni è riuscito a riemergere, ottenendo il break decisivo per portarsi in vantaggio. Nel secondo test, invece, con tenacia e colpi vincenti, l’esperto tennista di Certaldo ha preso il largo chiudendo con un eloquente 62.