Al Ponte a Elsa riesce l’impresa Florentia ko

Nella settima giornata di ritorno del girone A di Terza Categoria è senza dubbio il Ponte a Elsa a meritarsi le luci della ribalta. I biancorossi sono infatti riusciti nell’impresa di battere a domicilio la Dinamo Florentia, ex seconda forza del campionato. A Lastra a Signa, in un susseguirsi di emozioni, la doppietta di Niang e il centro di Ticca hanno permesso alla squadra di mister Specula di firmare un blitz totalmente inaspettato alla vigilia, ma che certifica gli enormi passi avanti fatti da questo giovane gruppo. Del ko della Dinamo Florentia ne hanno approfittato Avane e Calasanzio, ora distanti rispettivamente uno e quattro punti. I primi hanno travolto 7-1 in trasferta l’Atletico Esperia grazie alla tripletta di bomber Viti (15 in stagione) e alle doppiette di Sostegni e Jacopo Taddei. I centri di Becce e Barbieri, oltre ad un autogol, hanno invece permesso ai ‘cugini’ gialloblù di imporsi 3-2 a Scandicci sull’Atletico Firenze. Brutte sconfitte interne invece per Sanpierinese e Ponzano, entrambe superate per 4-0 rispettivamente da Mercatale e San Vincenzo a Torri.