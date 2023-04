Al Meazza la porta azzurra resta immacolata

San Siro, per l’Empoli, è sempre stato uno stadio particolarmente amico. Al netto delle difficoltà che ci sono nell’affrontare Milan e Inter, il Meazza è uno di quei luoghi che storicamente hanno sempre regalato qualcosa di importante. Dei 32 punti che gli azzurri hanno in classifica, quattro sono arrivati proprio lì: tre contro l’Inter, uno l’altra sera contro i rossoneri. Ma la notizia è che in entrambi i casi la formazione di Paolo Zanetti è stata capace di uscire indenne, cioè senza subire gol. La vittoria di misura (1-0) contro i nerazzurri, il pari a reti bianche di venerdì. Un’impresa che certifica le capacità difensive dell’Empoli e che conferma il grande feeling con San Siro. "Conquistare un punto qui – ha spiegato il portiere azzurro Samuele Perisan (nella foto), schierato nuovamente titolare al posto di Vicario – conta tantissimo, specialmente se pensiamo che quella contro il Milan è stata una partita dura. Un punto a San Siro è tanta roba per noi, vuol dire che muoviamo la classifica e questo ci dà certamente tanto morale in vista dei prossimi impegni".

Perisan è stato decisivo con i suoi interventi, specialmente quelli compiuti nel secondo tempo. Una prestazione che ha permesso alla squadra di non rimpiangere l’assenza di Vicario, ancora ai box a causa del problema alle costole rimediato dopo una botta in allenamento. "L’Empoli è questo, una squadra umile che cerca di migliorare di settimana in settimana dimostrandolo in gara. Ci alleniamo tanto e aspettiamo la partita tutta la settimana. Ce la possiamo giocare con tutti, siamo l’Empoli e non abbiamo paura di nessuno, come testimonia la prestazione che abbiamo offerto contro il Milan". La salvezza adesso è praticamente a un passo, ma Perisan, che potrebbe dover giocare anche la prossima partita, pensa già a quello che potrebbe riservargli il futuro. "Venerdì avremo una gara fondamentale contro la Cremonese, sarà una partita come le altre e la dovremo affrontare con umiltà".