Al lago Ulivi gara di pesca per ipovedenti

Si svolgerà questo pomeriggio presso il Lago Ulivi di Marcignana l’ottava edizione della gara di pesca per non vedenti e ipovedenti, organizzata dal Lions Club Empoli “Ferruccio Busoni” con la preziosa collaborazione di Club Amici della Pesca di Empoli, Arci Pesca Firenze e Misericordia di Empoli. Il programma prevede alle ore 14.30 l’accoglienza dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Empoli, per il successivo trasferimento al Lago Ulivi.

A partire dalle ore 16 invece si aprirà il primo turno di pesca, mentre alle 17 sarà dato il via al secondo turno. Infine, a partire dalle ore 18 spazio alle premiazioni con coppe per vincitore assoluto, vincitrice assoluta, pesce più grosso, concorrente più anziano e più giovane oltre a un riconoscimento di partecipazione per tutti gli iscritti. Seguirà un rinfresco. Per partecipare (massimo 26 pescatori) è obbligatoria l’iscrizione, gratuita, scrivendo una email a uno dei seguenti indirizzi: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]