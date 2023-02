Akpa e Bandinelli pronti al rientro La Roma su Vicario

Dopo aver smaltito la delusione per la sconfitta contro il Napoli, gli azzurri guardano avanti alla delicata trasferta in casa del Monza. La formazione di Palladino è reduce da un ko inatteso e pesante contro la Salernitana e punta al match con l’Empoli per cercare di rimettere in piedi la propria stagione. Si tratta di uno scontro diretto, visto che le due squadre sono separate da appena un punto in classifica. La buona notizia, per Zanetti, è che all’U-Power Stadium torneranno a disposizione sia Akpa Akpro che Bandinelli: i due dovevano fare i conti con un turno di squalifica, ma dal punto di vista fisico stanno bene. Pochi dubbi sul fatto che possano essere tutti e due titolari nella sfida contro il Monza. Dal punto di vista dell’infermeria, invece, non dovrebbero esserci grossi cambiamenti: Cambiaghi è ancora ai box a causa di un problema muscolare che si trascinerà dietro per almeno altre tre settimane, mentre il rientro di Destro potrebbe essere preventivato per dopo la sosta. Sul fronte mercato, invece, arrivano sirene da Roma che riguardano Vicario: il portiere azzurro è nel mirino della società giallorossa, che stando ai soliti ben informati sarebbe pronta a mettere sul piatto almeno 15 milioni di euro più una contropartita. Difficile però pensare che un’offerta del genere sia sufficiente, anche perché sulle tracce del giocatore ci sarebbero diversi altri club sia italiani che esteri. La valutazione, al momento, potrebbe superare i 25 milioni.