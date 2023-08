Akpa Akpro verso il ritorno

L’orizzonte sono i primi giorni della prossima settimana. Akpa Akpro ha chiesto al club azzurro qualche giorno, ma la sensazione è che l’accordo per il ritorno dell’ivoriano sia più vicino. Il giocatore sembra convinto della possibilità di sposare ancora il progetto dell’Empoli, allettato da un diritto di riscatto che potrebbe garantirgli il trasferimento a titolo definitivo a fine stagione. L’impressione è che il giocatore alla fine firmerà e questo potrebbe mettere la parola fine al mercato azzurro, almeno sulla carta. Eh già, perché negli ultimi giorni potrebbero esserci alcune uscite che aprirebbero delle falle. In avanti potrebbe partire Henderson. In difesa, invece, si ragiona su una possibile partenza di Stojanovic, presupposto chiave per tentare di affondare il colpo Bereszynski dalla Sampdoria. Capitolo Baldanzi: nuove voci da Firenze parlano della volontà del club viola di affondare il colpo già nei primi giorni della prossima settimana.