Abc, ultimo atto per salire di categoria

Ultimo atto della stagione regolare in serie C Gold, con l’Abc Castelfiorentino che è a un passo dalla promozione nella nuova B Interregionale. Domani alle 18 al Pala Betti contro la Mens Sana Siena, infatti, i gialloblù valdelsani hanno l’opportunità di certificare il proprio quarto posto. Ai ragazzi di coach Walter Angiolini servirà vincere contro una squadra ormai certa di doversi giocare uno degli ultimi due posti utili per il salto di categoria ai play-off. Tuttavia, anche in caso di ko Belli e compagni potrebbero ugualmente festeggiare visto che l’unica eventualità che li spodesterebbe dal 4° posto è la sconfitta di Prato e Virtus Siena e la contemporanea vittoria di Arezzo, unica squadra delle dirette inseguitrici ad avere la differenza canestri favorevole negli scontri diretti. Scendendo in C Silver, per la quartultima giornata, stasera alle 21.15 la Folgore Fucecchio ospita la capolista Fides Montevarchi. Reduci dal brutto ko di Prato i biancoverdi dovranno alzare l’asticella del proprio rendimento per bissare il successo dell’andata (66-70 il finale) e provare a chiudere almeno tra le prime tre.