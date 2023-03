Abc, tre baby talenti conquistano la Nazionale

Dal gialloblù all’azzurro della Nazionale. Grande soddisfazione in casa Abc Castelfiorentino per la convocazione di Samuele Agbegninou e Federico Zecchi al raduno della Selezione Centro della Nazionale Under 15 maschile. Insieme a loro anche Francesco Borghesi, inserito tra i giocatori a disposizione. Il raduno, guidato da coach Alessandro Nocera, si terrà a San Vincenzo dal 24 al 26 marzo. Per il club castellano si tratta di un bel riconoscimento del grande lavoro svolto negli ultimi quattro anni da coach Alessandro Mostardi con il gruppo classe 2008, preso in mano quando erano Esordienti e portato ai vertici del campionato Eccellenza Under 15. "Una convocazione che ci riempie di orgoglio – dice il responsabile del settore giovanile, Claudio Calvetti – e che, se mai ce ne fosse bisogno, dimostra come l’impegno paga sempre. Questa convocazione è una spinta per continuare a lavorare in questa direzione e con lo stesso impegno, perché i frutti sono sotto gli occhi di tutti".