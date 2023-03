Abc, subito l’occasione per il rilancio

Dimostrare che il brutto ko di Lucca è stato solo un incidente di percorso. Ecco l’obiettivo dell’Abc Castelfiorentino per la gara di domani alle 18 al Pala Betti contro la Synergy Valdarno penultima (decima giornata di ritorno della C Gold). Un match sulla carta alla portata dei ragazzi di coach Angiolini, che devono dimenticare in fretta la debacle nel turno infrasettimanale di giovedì sera. I gialloblù hanno infatti tenuto botta per i primi due quarti, poi dopo l’intervallo si è spenta la luce con i lucchesi che hanno comodamente vinto 104-70. Scendendo in C Silver trasferta insidiosa per la Folgore Fucecchio, che nell’8° turno di ritorno sarà di scena al palasport di Avenza contro il Centro Minibasket Carrara. I ‘marmiferi’, settimi con 26 punti e un margine di 6 lunghezze sulla prima squadra che rimarrebbe fuori dalla prossima serie C unica, vengono dal ko in casa del quotato Cus Pisa, ma precedentemente avevano inanellato 7 vittorie di fila tra cui quella sul parquet di Prato, altro team di vertice.