Abc, la vittoria resta un miraggio. Al Palabetti passa Spezia

Abc Castelfiorentino

69

SPEZIA

79

ABC SOLETTIFICIO MANETTI CASTELFIORENTINO: Malkic 6, Rosi n.e., Lazzeri 4, Corbinelli 12, Pucci 9, Merlini n.e., Scali 13, Nepi n.e., Cantini 1, Nannipieri 2, Delli Carri 3, Belli 19. All. Angiolini.

SPEZIA: Carpani 20, Preci n.e., Paoli F. 5, Paoli M. 13, Cozma n.e., Steffanini 6, Fazio 0, Pietrini 0, Sakalas 22, Tintori 13, Rajacic n.e. All. Scocchera.

Arbitri: Orlandini di Livorno e Mariotti di Cascina.

Parziali: 11-14; 36-32; 49-50.

CASTELFIORENTINO – L’Abc deve rimandare ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Al Pala Betti, al termine di un incontro equilibrato in cui le due squadre si sono alternate al comando, è infatti Spezia ad avere la meglio con l’allungo decisivo negli ultimi tre minuti. I gialloblù valdelsani, privi di Nepi (in panchina solo per onor di firma a causa di un problema muscolare), nella terza frazione devono fare a meno anche di Pucci, costretto ad abbandonare il campo per espulsione. Un’altra tegola che rende sempre più in salita questo inizio di stagione della squadra di coach Angiolini.