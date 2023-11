A Napoli non ci sarà. L’Empoli cambia i piani. Ecco il tridente offensivo

EMPOLI

Niente da fare, Tommaso Baldanzi alza bandiera bianca anche per la trasferta di Napoli (oggi alle 12.30). Il fantasista di Castelfiorentino rimarrà ai box come il lungodegente Pezzella e l’altro infortunato Walukiewicz, per un trauma distorsivo alla caviglia destra, lo stesso problema accusato con l’Under 21 e che, di fatto, gli ha fatto disputare solo pochi minuti nelle ultime 3 partite. Un’assenza pesante che spiana la strada ad un tridente offensivo composto da Cancellieri, Cambiaghi e Caputo, mentre in mezzo rientra Maleh dalla squalifica e potrebbero essere confermato Grassi davanti alla difesa e Fazzini nel ruolo di mezzala. Dietro, invece, i soliti ballottaggi sulle corsie laterali Ebuehi-Bereszynski a destra e Bastoni-Cacace a sinistra.

"Sono positivo perché la squadra ha avuto la possibilità di lavorare una settimana tipo e recuperare in taluni calciatori una condizione migliore – esordisce Andreazzoli –. Particolarmente quelli che finora non hanno avuto tanto minutaggio. Sono felicissimo che arriva la sosta per le Nazionali perché avremo 15 giorni a disposizione, anche se non con tutti sebbene questa volta ne partiranno meno, per lavorare in maniera un po’ più rilassata e costante con tutto il gruppo. Ne abbiamo bisogno, non solo dal punto di vista fisico ma anche per andare a cercare quella continuità che per ora non abbiamo avuto". In quest’ottica, però, può diventare fondamentale anche la sfida odierna col Napoli. "È una partita difficile, ma da questo punto di vista diventa eccellente perché non vediamo l’ora di confrontarci con quelli più bravi per capire chi siamo – ammette il tecnico azzurro – accettando sempre il verdetto del campo, che non deve però scaturire da un nostro atteggiamento che agevola gli avversari, come avuto nei 20-25 minuti iniziali del secondo tempo a Frosinone. Un black-out inconcepibile per quello che ha in testa la nostra squadra. Dobbiamo essere sempre propositivi, spregiudicati, rischiando talvolta qualcosa, ma non possiamo limitarci a tentare di limitare gli avversari perché altrimenti diventa un problema. Solo con una partecipazione continua possiamo diventare una squadra fastidiosa". Di fronte Andreazzoli si troverà un altro amico, quel Rudy Garcia con cui ha lavorato insieme alla Roma.

"Persona eccellente, seria e scrupolosa, ma il problema del Napoli non è Garcia ma il fatto che nessuno avrebbe potuto fare meglio di Spalletti e di quello che il Napoli ha fatto lo scorso anno – commenta l’allenatore di Massa –. Ci troveremo comunque di fronte una squadra estremamente forte, in un ambiente caldo, ma ciò non cambia il quadro di quello che dobbiamo fare. Siamo noi stessi il nostro problema, anche se non credo sia un problema perché riusciamo a fare cose interessanti e ad esprimerci bene, dobbiamo farlo con più continuità. Il tempo c’è e la disponibilità pure, è chiaro che bisogna bruciare le tappe". La gara del Maradona è particolare per Luperto, ex di turno, ma anche per il portiere Elia Caprile, in prestito secco proprio dalla società partenopea, che scalpita. "Il ballottaggio c’è sempre", conclude Andreazzoli

Simone Cioni