10K Empoli Run, arriva la quarta edizione

Empoli, 25 maggio 2025 – Sarà la pista dello Stadio Carlo Castellani di Empoli a dare il via alla 4ª edizione della 10K Run Empolese, organizzata dalla Podistica Empolese 1986. La gara, sulla distanza certificata di 10 km, offrirà un'occasione di confronto cronometrico tra i migliori podisti toscani (e non solo), su un percorso interamente pianeggiante, veloce e adatto alle prestazioni. La manifestazione si svolge sotto l’egida della UISP, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Empoli. La partenza è fissata per le ore 9.00, direttamente dalla pista dello stadio, un luogo carico di storia e suggestione, che aggiungerà emozione all’esperienza dei partecipanti. Unica nota nostalgica: la pista, un tempo teatro di tante sfide di atletica leggera, oggi non è più utilizzata per le competizioni ufficiali. Per chi desidera partecipare senza il vincolo agonistico, è prevista anche una camminata non competitiva di 5 km. Preiscrizioni e informazioni: [email protected]