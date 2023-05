Il Nobel Parisi ‘concittadino’ onorario di Leonardo

Vinci, 28 maggio 2023 – Il professore Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi, è cittadino onorario di Vinci, il paese natale di Leonardo. La cerimonia di conferimento si è svolta nel Teatro comunale alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e del senatore Dario Parrini, che hanno tenuto un breve discorso dopo il sindaco Giuseppe Torchia.

Parisi, si legge nelle motivazioni della decisione presa dal Consiglio comunale, è "uno scienziato che non ha perso di vista il rapporto con la società: non solo un docente e ricercatore universitario, ma anche una B e interessata alle dinamiche e ai problemi della collettività".

E ancora: "Parisi incarna l'idea che il pensiero scientifico e la cultura umanistica non siano affatto due saperi antitetici, ma possano - anzi, debbano - convivere ed integrarsi in armonia".

"Sono lieto dell'opportunità di venire a Vinci di persona e di conoscere questa città - ha detto il professor Giorgio Parisi -. Mi onora profondamente l'assegnazione della cittadinanza onoraria del luogo dove è nato Leonardo".

"Giorgio Parisi non è solo un premio Nobel - ha commentato il sindaco di Vinci Torchia - ma una personalità che sta dando un grandissimo contributo al rapporto tra pensiero scientifico e cultura umanistica. Noi siamo orgogliosi di averlo come concittadino, seguendo un percorso che lega questa terra a grandi persone che riescono a rendere alto il nome dell'Italia nel mondo. Questa per noi è una giornata speciale, siamo davvero felici".