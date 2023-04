Ciclismo: 200 dilettanti in gara domenica nel Gran Premio Città di Empoli

Empoili,12 aprile 2023 - La squadra messicana della Monex, il team inglese Zappi Racing e gli spagnoli della P.C. Baix Ebre che arrivano dalla Catalogna, tra le 29 squadre per 198 atleti, iscritte al 45° G.P. Città di Empoli di domenica 16 aprile organizzato dalla Maltinti Lampadari-Banca Cambiano.

Un grande successo per la gara che per la prima volta non avrà Renzo Maltinti, che sarà ricordato anche in questa occasione, il quale amava questa corsa, che un toscano non vince più da 8 anni, l’ultimo fu l’empolese, Matteo Natali nel 2015.

Presenti al via tutte le squadre toscane oltre a 16 team extraregionali tra i quali la quotata Uc Trevigiani. La società empolese con Roberto e Cristina Maltinti che hanno salutato con estremo piacere il primo successo della squadra ottenuto da Francesco Di Felice sabato a Ponte a Egola, ha presentato la classica nazionale per élite e under 23 nata nel 1975, presso il Centro Coop di Empoli che ormai da molti anni è la sede di ritrovo e della partenza ufficiosa.

Tra i presenti il presidente del Comitato Regionale di ciclismo Saverio Metti, il direttore del Centro Coop Federico Orlandese, il presidente del CONI regionale Cardullo, l'assessore allo sport del Comune di Empoli Fabrizio Biuzzi. Il via ufficiale avverrà da via Carraia presso la Maltinti alle ore 13, con 4 giri di km 27,8 comprendenti le salite di Monteboro e Monterappoli al termine dei quali i corridori affronteranno la salita di Castra (GPM a quota 424 a 28 km dal traguardo) quindi Vitolini, Sovigliana, la salita verso Cerreto Guidi, San Zio, e quindi il tratto finale in pianura attraverso Marcignana e S.Maria, per raggiungere il traguardo di via Carraia dopo 142 km, con arrivo previsto attorno alle 16,30. Lo scorso anno vinse il danese Magnus Hanneberg della Ciclistica Rostese.