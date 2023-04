Fucecchio, nascondeva cento grammi di coca sotto il sedile dell'auto: in manette

Fucecchio (Empoli), 24 aprile 2023 – Usava il sedile della proprio auto come nascondiglio della sostanza stupefacente pronta a entrare nel mercato dello spaccio. Per questo, nel pomeriggio di sabato, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Empoli hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 27 anni, di nazionalità albanese, per possesso di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Gli uomini dell’Arma stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio nel comune di Fucecchio quando, nella frazione San Pierino, hanno fermato il 27enne alla guida della propria autovettura. L’atteggiamento evasivo del soggetto durante il controllo ha destato l’attenzione dei militari, i quali hanno optato per un accurato controllo del mezzo. Tale operazione ha dunque permesso di rinvenire, occultata sotto il sedile del passeggero, una busta termosaldata contenente ben 100 grammi di cocaina. L’uomo aveva con sé anche quasi 500 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio e posti sotto sequestro unitamente allo stupefacente.

Portato presso la Compagnia di Empoli per i dovuti accertamenti e le formalità di rito, l’uomo è stato quindi arrestato e trattenuto presso una camera di sicurezza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.