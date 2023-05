Empoli, tre giorni di musica e incontri a Palazzo Esposizioni per ‘Ferruccio in cantiere'

Empoli (Firenze), 5 maggio 2023 – Al via, il 19 maggio, una tre giorni a tutta musica, cultura all'insegna dello stare insieme in programma al Palazzo delle Esposizioni di Empoli, che toccherà il centro storico della città. Si intitola "Il Ferruccio in cantiere" ed è una nuova tappa del percorso partecipativo legato alla realizzazione del nuovo teatro comunale. Un percorso che, fin dalle prime battute, ha visto protagonista, insieme all'amministrazione comunale, tutta la comunità. Questa volta cittadine e cittadini, dai giovanissimi agli adulti, saranno chiamati a essere spettatori e anima al tempo stesso di questa tre giorni ricca di eventi. Le date da segnare in agenda per non perdere il festival, a ingresso gratuito, sono quelle di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio. Nella stessa area nella quale sorgerà il parco culturale, 'casa' del teatro comunale Il Ferruccio, i riflettori si accenderanno su spettacoli di musica e teatro. E chi vorrà potrà gustarsi anche un aperitivo organizzato dall'associazione Noi da grandi. La regia della tre giorni è a cura del Comune di Empoli, in collaborazione con il Centro studi musicali Ferruccio Busoni, Giallo Mare Minimal Teatro, Centro Attività Musicale di Empoli, Empoli Jazz e il Comitato Amici del teatro comunale Il Ferruccio. Numerosi gli artisti attesi, ognuno pronto a contribuire a una rassegna che vuole far vivere a chi sceglierà di partecipare l'atmosfera di arte e incontro che contraddistinguerà il teatro Il Ferruccio e l'area di piazza Guido Guerra che lo accoglierà. Il programma completo del Festival "Il Ferruccio in cantiere - Verso il nuovo teatro" sarà disponibile a partire da mercoledì 10 maggio sul sito web www.teatrodiempoli.it.

