Empoli, musei sempre più inclusivi con personale specializzato

Empoli (Firenze), 26 aprile 2023 – I musei di Empoli diventeranno sempre più inclusivi. L’obiettivo è quello di superare le barriere fisiche e cognitive attraverso la comunicazione, ed è stata perciò predisposta la formazione specifica del personale, dalla direzione al front office. Il Comune è risultato vincitore di due bandi Pnrr, sulla “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziati dall’Unione Europea. Complessivamente è risultato destinatario per il sistema museale di circa di 290mila euro per interventi legati all’accessibilità fisica e cognitiva. E poprio con parte di queste risorse viene finanziata la formazione del personale. Tra le attività, è prevista la formazione specifica del personale volta a superare ogni tipo di barriera e accogliere chiunque si affacci alla porta dei musei con una comunicazione specifica. “Rendere le strutture museali più accessibili significa abbattere barriere, rendere la cultura a disposizione di tutti - sottolinea la sindaca Brenda Barnini – e rappresenta un valore aggiunto importante per ogni sistema museale”. L’assessora alla cultura Giulia Terreni, ha sottolineato che “vincere bandi importanti, come fatto dai musei di Empoli in questa occasione, è per noi motivo di orgoglio e grande soddisfazione”. Cristina Gelli, direttrice di Empoli Mu6ei, conclude evidenziando che “questo lavoro, inoltre, ci sta consentendo di rivedere completamente il nostro atteggiamento con tutti, dall’accoglienza alla didattica, senza sottrarci alla valutazione dell’efficacia del lavoro svolto”. Il 28 aprile si terrà, poi, un incontro con le associazioni del territorio che si occupano di pubblici con specifiche esigenze cognitive, un momento di comunità per conoscersi e coprogettare. Per permettere lo svolgimento delle attività formative, il Museo del Vetro sarà chiuso al pubblico, il 27 aprile per l’intera giornata e il 28 aprile dalle 14 alle 19.