Pegaso, il dramma dei lavoratori. Non hanno stipendio né disoccupazione. Telefonata disperata della lavoratrice con l’assessora

Fucecchio (Firenze), 18 settembre 2025 – La Regione con gli occhi puntati sul caso della Pegaso Spa. Domani si torna al tavolo: la speranza dei lavoratori è che venga trovata una soluzione per non restare ancora mesi e mesi senza un’entrata in famiglia. Sotto la lente, la possibilità – ma dovranno esserne verificate le condizioni – di una Cig per cessazione. Infatti, i 42 lavoratori della conceria di Ponte a Cappiano sono dentro un limbo: senza lavoro, senza stipendio, ma anche senza essere stati licenziati e quindi senza indennità di disoccupazione. L’assessora regionale al lavoro Alessandra Nardini – è lei stessa a renderlo noto – ieri ha avuto una intensa telefonata con una lavoratrice della Pegaso, disperata per quello che sta accadendo.

“A metà agosto, 42 lavoratrici e lavoratori della conceria hanno scoperto che l’azienda aveva chiesto la liquidazione giudiziale senza avvisare i sindacati. Niente stipendi, niente rientro al lavoro dopo le ferie – spiega Nardini –. Il settore moda vive una crisi profonda, che in Toscana colpisce duramente il Comprensorio del Cuoio. Più volte, come assessora regionale, ho lanciato l’allarme al Governo e chiesto interventi per questo settore strategico. Su questa vertenza, alla presenza della sindaca di Fucecchio, ho anche convocato un tavolo di crisi, chiedendo corrette relazioni sindacali e misure di sostegno”.

“Come Regione, abbiamo garantito la disponibilità a mettere in campo ogni sforzo per tutelare queste lavoratrici e questi lavoratori – prosegue ancora Nardini –. Abbiamo chiesto al curatore la cassa integrazione per cessazione come primo aiuto, da affiancare a politiche attive e possibili progetti di reindustrializzazione. L’incontro tecnico previsto in settimana chiarirà le prospettive”

Già nel 2021, l’azienda aveva aperto una procedura di licenziamenti poi ritirata. “Mi auguro che anche questa volta si possano salvare posti di lavoro e dare futuro a oltre 40 famiglie – conclude l’assessora –. Il territorio sta affrontando prove difficili e merita tutto il nostro impegno. Spero di poter richiamare presto questa signora e, questa volta, di poterle dare buone notizie”.

C. B.