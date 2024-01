Ztl, rimandata l’attivazione

MONTAIONE

I varchi elettronici in centro storico voluti dall’amministrazione lo scorso aprile? Dovrebbero in vigore a tutti gli effetti solo dal prossimo 1 marzo, quando cioè gli eventuali accessi non consentiti saranno sanzionati. Questa la novità legata alla ztl, con l’attuazione effettiva del provvedimento rimandata pochi giorni fa alla fine del prossimo mese. Il motivo è da ricercare a quanto pare in una serie di criticità riscontrate nella ricezione dell’atto in questione da parte dei residenti, che avrebbero dato origine ad una situazione di caos.

"In questo periodo di pre-esercizio permangono residenti e altri aventi diritto non muniti di pass – si legge nella determina - e anche gli autorizzati hanno mostrato qualche difficoltà nell’attuare le regole imposte dal disciplinare approvato". E su queste basi, il Comune ha a quanto pare deciso di prolungare la fase sperimentale avviata lo scorso novembre che avrebbe dovuto concludersi un paio di giorni fa: i varchi sono già attivi, ma fino al 29 febbraio non dovrebbero essere elevate multe per chi passa senza autorizzazione nel centro storico. Dopo, però, la musica cambierà.