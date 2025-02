Zona dei Seccatoi. Uno studio idraulico

L’amministrazione ha dato mandato per uno studio idraulico dell’area dei Seccatoi, una delle zone maggiormente sottoposte ad allagamenti, così da poter prevenire eventuali disagi a seguito di calamità.

I tecnici comunali, con il supporto di Acque Spa e di un tecnico esterno, hanno fornito una cartografia dell’area con l’indicazione dei pozzetti di scolo delle acque, adesso all’attenzione di un ingegnere idraulico che realizzerà uno studio dettagliato per capire le criticità e le possibili migliorie. Sulla base dei risultati, il Comune potrà programmare le azioni necessarie, coinvolgendo i soggetti competenti in base alle specifiche responsabilità. "Continuiamo ad investire sulla sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio – dice la sindaca Emma Donnini – cercando, laddove possibile, di intervenire per prevenire l’emergenza"