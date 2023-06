WikiPedro esalta il borgo mediceo "Un luogo dove non ci si annoia mai Cultura, eventi... e il tiro alla fune"

"Il borgo dove non ci si annoia mai", così ha definito Cerreto Guidi il famoso youtuber fiorentino WikiPedro, all’anagrafe Pietro Resta. "Se è WikiPedro a dirlo ci possiamo credere davvero e non possiamo che esserne felici – hanno postato dalla Pro Loco sul proprio profilo social –. Nei giorni scorsi ci è venuto a trovare, ha visitato la Villa Medicea ed ha girovagato nel nostro bel borgo, trovandolo ricco di storie e di curiosità da raccontare". Infatti il 26enne di Oltrarno ha fatto tappa a Cerreto Guidi per girare uno dei suoi video con cui presenta i più bei paesi della Toscana. "In due giorni ho potuto capire la passione e l’amore che le persone hanno per questo piccolo borgo" ha postato sotto il video relativo alla visita di Cerreto Guidi, che nel giro di poco tempo ha fatto il boom di visualizzazioni.

"Eccolo là Cerreto Guidi, sulle colline del Montalbano, quanto gli garba il Commissario Montalbano alla mi mamma, ma questa è un’altra storia" esordisce WikiPedro nel suo video prima di addentrarsi nella Villa Medicea, dato che "la rocca dei conti guidi un c’è più, è inutile che venite a Cerreto a cercarla" prosegue davanti alla propria telecamera lo youtuber fiorentino. Questa Villa Medicea, a differenza delle altre sparse per la regione, è situata proprio nel cuore del borgo, che gli si sviluppa intorno con una forma ad anello. "Al suo interno quello che mi ha colpito particolarmente – insiste nel video Wikipedro – è stato il museo della caccia, unico nel suo genere e decisamente pertinente visto ce la villa fu fatta costruire proprio come residenza per la caccia, e tutti i dipinti di famiglia. Raramente ne ho visti così tanti, senza dimenticare le scalinate del Buontalenti".

Come non ricordare poi la famosa notte d’Isabella, dama che la leggenda vuole essere stata uccisa dal marito nella camera da letto della villa, durante la quale l’intero borgo si immerge nelle atmosfere del rinascimento. "Una visita la merita anche la Pieve di San Leonardo – conclude – e poi a settembre c’è il Palio anche qui, ma senza cavalli. Le contrade si sfidano con la balestra, al lancio degli anelli e al tiro con la fune nella stessa piazza adiacente alla villa dove viene organizzato anche il Medicea Wine Festival. Insomma, a Cerreto Guidi non ci si annoia mai, parola di WikiPedro".

Simone Cioni