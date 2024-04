"Welfare e manutenzioni. Trasporti da potenziare"

Dobbiamo immaginare le aree produttive come luoghi di vita in cui le persone trascorrono, per motivi lavorativi, molto tempo. È necessario costruire una diversa relazione con le imprese della zona industriale, essenziale per una strategia condivisa su investimenti, progetti di welfare, manutenzione e progetti di comunità energetiche. Oltre al potenziamento dei servizi, dei collegamenti e al miglioramento degli spazi pubblici, con manutenzioni, maggior decoro e progetti di forestazione per mitigare l’inquinamento, serve accompagnare la trasformazione delle zone industriali. È poi necessario migliorare il collegamento fra Terrafino, il centro e le frazioni. Dobbiamo rendere le aree industriali più flessibili aprendole anche al direzionale, oltre che al produttivo, metterle in condizione di accogliere anche forme di produzione innovative, in cui inserire anche l’attrazione di investimenti privati. I nuovi investimenti delle aziende dovranno ispirarsi ai principi di sostenibilità ambientale e di mitigazione ambientale sanciti dal Patto del verde. Gli appalti pubblici? Da una prima analisi del nuovo codice dei contratti si evince una maggiore snellezza sulle procedure. La concorrenza diventa funzionale a conseguire il miglior risultato possibile, chiarendo che il buon risultato dipende dalla tempestività e dal miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo. In questa ottica quindi il Comune può scegliere di procedere con affidamento diretto a ditte di fiducia del territorio che hanno i requisiti e l’esperienza in quell’ambito o con gara negoziata tra più ditte prediligendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che consente di evitare il gioco al ribasso più alto a discapito di qualità, esperienza e buon andamento dell’appalto.