Week end intenso per l’Abc. Attesa per la presentazione

Prima la festa gialloblù per la nuova stagione, poi l’assalto alla final four della Coppa Toscana-Trofeo Piperno di Serie C. Questo in estrema sintesi il fine settimana che l’Abc si appresta a vivere nella propria casa, il Pala Betti di Castelfiorentino. Si parte stasera alle 20.30 con la tradizionale serata di presentazione di tutte le formazioni gialloblù ai nastri di partenza della nuova stagione, dal minibasket fino alla prima squadra. Proprio la Solettificio Manetti, poi, domani sera alle 18 riceverà sempre nel palazzetto di viale Roosevelt Valdisieve per i quarti di finale di Coppa Toscana. Nello scorso fine settimana, infatti, i ragazzi di coach Paludi (ex di turno domani) hanno eliminato nel derby valdelsano la Virtus Certaldo, al termine di un match molto combattuto che fino ai minuti conclusivi non ha avuto un padrone, mentre Valdisieve ha piegato sempre di pochi punti il Pino Firenze. Per l’occasione l’Abc Castelfiorentino dovrebbe recuperare sia Cantini che Corbinelli, lasciati entrambi precauzionalmente a riposo contro Certaldo per dei leggeri problemi fisici. La direzione di gara è stata affidata alla coppia di arbitri livornesi Gigoni e Liverani.

Dalla prossima settimana poi l’attenzione si sposterà sul campionato, mentre per la final four di Coppa Toscana bisognerà attendere il 5 e 6 gennaio con semifinali e finali che si giocheranno in unico campo, assegnato dal Comitato regionale tra coloro che ne faranno richiesta entro il 31 ottobre prossimo.