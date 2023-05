Week-end di solidarietà In campo tante iniziative

Quella della solidarietà è una caratteristica importante e presente nel tessuto sociale. Fucecchio sempre più solidale. Tante le iniziative in corso, e in programma nei prossimi giorni, per offrire un aiuto concreto alle persone in difficoltà. Al motto di "Alimenta la solidarietà" oggi supermercato di via Fucecchiello, sarà possibile partecipare alla raccolta alimentare promossa dalla Fondazione "Il cuore si scioglie" e Coop.fi in collaborazione con Caritas Toscana e altre 200 associazioni del territorio. Recandosi al supermercato sarà possibile acquistare, e consegnare ai volontari presenti, generi di prima necessità che poi saranno direttamente distribuiti alle famiglie in difficoltà. In parallelo prosegue anche la maratona alimentare promossa dalla Consulta del Volontariato del Comune di Fucecchio e dall’Associazione Palio in occasione del torneo di calcetto delle Contrade, che si concluderà venerdì 12 maggio. Il materiale, raccolto presso il palazzetto dello sport in piazza Sandro Pertini, sarà destinato alle associazioni che si occuperanno di distribuire i pacchi alimentari alle persone bisognose.