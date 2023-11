"Vota la Vetrina più Bella: Partecipa al Gioco di Confesercenti Empoli!"

Alino Mancini, Bar Leontina, Gaggioli e Vezzosi e Giocheria: ecco i negozi dove potrete consegnare i tagliandi per partecipare al nostro gioco, in collaborazione con Confesercenti Empoli e Associazione Centro. Ogni giorno troverete pubblicato un tagliando, ritagliatelo, compilatelo e consegnatelo in una delle attività commerciali sopra indicate (no fotocopie). Si intitola "Vota la vetrina più bella": premiamo chi, in occasione di Empoli Città del Natale, contribuisce addobbando il proprio negozio all’atmosfera natalizia.