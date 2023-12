Vota la vetrina più bella. Ecco l’ultimo tagliando. Festa e premiazioni: domani il gran finale

Si conclude con il galà di Confesercenti il contest di Natale lanciato da La Nazione per valorizzare, promuovere e sostenere il commercio locale. Nell’ambito di ’Empoli Città del Natale’ alle 20,30 di domani il Palazzo delle Esposizioni si vestirà a festa per accogliere la ’Serata d’Impresa’: la cena sarà l’atto conclusivo del gioco ’La vetrina più bella’. Le urne all’interno delle quali, nelle settimane di durata del contest, sono stati raccolti i tagliandi pubblicati sul nostro giornale, verranno svuotati nelle prossime ore per il conteggio finale.

Saranno in tre a salire sul podio; oltre a una targa di riconoscimento, la possibilità ai vincitori di raccontarsi sulle pagine de La Nazione. Una serata di bilanci e di premi, insomma, per sostenere il commercio che è tessuto importante di una città laboriosa e proiettata al futuro come Empoli. Un tessuto che La Nazione ha deciso di sostenere, sfruttando l’atmosfera del Natale, e invitando i cittadini, clienti e amici delle botteghe empolesi a giocare esprimendo la propria preferenza. Oggi un’altra possibilità per votare con l’ultimo tagliando che vale 5 punti e potrà incidere sulla classifica finale. E sono ancora tante le sorprese; ad ogni attività premiata nelle varie categorie di Confesercenti, sarà assegnato un voucher per la formazione con Cescot. "E’ un segnale che vogliamo dare - commenta Gianluca D’Alessio di Confedercenti Empolese Valdelsa - Formarsi ad oggi è indispensabile per stare sul mercato e in questo senso siamo contenti di poter dare una mano".

Ylenia Cecchetti