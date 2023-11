Vota la vetrina più bella. Ecco la sfida a colpi di tagliandi

Ogni giorno un tagliando per votare. È così che si può scegliere la vetrina più bella, nell’ambito del gioco de La Nazione organizzato in collaborazione con Confesercenti e l’associazione Centro Storico. Ogni giorno i nostri lettori troveranno sul quotidiano un tagliando (come quello qui sotto) per votare la propria vetrina preferita. Alcuni tagliandi valgono un punto, altri invece, quelli con il logo X5, valgono cinque voti. La sfida è già entrata nel vivo con tante adesioni tra botteghe, negozi e clienti affezionati. Il gioco ’La vetrina più bella’ è pensato per coinvolgere tutti: chiunque può votare la propria bottega preferita, quella più rappresentativa del Natale 2023 che si merita il premio di negozio dell’anno. Durante queste settimane i voti saranno raccolti in apposite urne che poi verranno svuotate per il conteggio finale. Da qui uscirà il vincitore che sarà premiato durante la ’Serata d’impresa’, in programma lunedì 11 dicembre al Palazzo delle Esposizioni in occasione del gran galà. I tagliandi compilati dovranno essere imbucati nei punti di raccolta allestiti alla Pasticceria Gaggioli e Vezzosi (via del Giglio), al Bar Leontina (via da Vinci), a Gioca Tre–Giocheria (via Salvagnoli) e in Oreficeria Alino Mancini (via Segantini).