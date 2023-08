"Vorrei che il nuovo stadio di Empoli Nuova fosse avviato entro il mandato"

EMPOLI

La nuova stagione calcistica ormai è alle porte. Che l’alienazione dello stadio Carlo Castellani non fosse più la strada percorribile, almeno per le intenzioni dell’Empoli Fc, è notizia nota. La società del presidente Fabrizio Corsi, infatti, non è più intenzionata a comprare l’impianto di viale delle Olimpiadi, bensì a presentare un nuovo progetto di restyling con il sostegno di alcuni partner. E in merito a questo, si è espressa Brenda Barnini durante l’inaugurazione della bretella di Serravalle. "Tra poco inizia il campionato: questa è anche e soprattutto una strada per raggiungere la zona sportiva più agevolmente - ha dichiarato il sindaco empolese - Con questa nuova viabilità, che non è più una previsione ma una realtà, possiamo affrontare con maggiore tranquillità e ottimismo la discussione sulle prospettive di sviluppo del Castellani, che spero davvero di far partire entro la fine di questo mandato amministrativo. Se lo merita l’Empoli e se lo meritano gli empolesi". La speranza, dunque, è quella di poter avviare i lavori già alla fine della prossima stagione sportiva. A ottobre verrà svelato il project financing sul nuovo "Carlo Castellani-Computer Gross Arena". L’iter burocratico lo aveva ricordato Luca Lotti, consulente del club azzurro: "L’amministrazione avrà tempo novanta giorni per riconoscere il pubblico interesse dello stadio è dare il bene stare ai lavori. L’impianto, infatti, che sarebbe concesso per un numero di anni al soggetto che propone il project, resterebbe comunque un bene pubblico. Se questa decisione da parte dell’amministrazione dovesse arrivare in tempi ragionevoli, già a luglio 2024 potremmo aprire il cantiere con i primi interventi". Un impegno che Barnini ha rinnovato, quello del rispetto delle tempistiche, proprio in occasione dell’inaugurazione della strada che faciliterà l’accesso alla zona sportiva.