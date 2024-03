Volontari per ripulire le Cerbaie

Una lotta quotidiana per la sicurezza e contro il degrado. Anche la società civile si mobilita per dare il proprio supporto alle forze dell’ordine impegnate contro la criminalità. Il Comitato per la sicurezza e per la valorizzazione delle Cerbaie ieri è sceso di nuovo in campo per prendersi cura del patrimonio verde con una task-force per la pulizia. "Abbiamo dedicato un po’ del nostro tempo al nostro territorio – si legge in una nota –. Ogni volta lo facciamo con il cuore. Sono ore di vera amicizia e collaborazione, ma tanta soddisfazione di aver fatto qualcosa di buono per il nostro territorio e per tutta la comunità . Ringraziamo tutti i presenti e vi diamo appuntamento alla prossima uscita per sabato 6 aprile". Per informazioni e iscrizioni, basta un messaggio Whatsapp al 329 1530256.