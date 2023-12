Volontari in prima linea. Tante storie di impegno. In regalo il calendario per tutti i nostri lettori

Sarà distribuito gratuitamente sabato 30 con il nostro giornale. Il nuovo calendario de La Nazione, fresco di stampa, darà spazio anche quest’anno al mondo dell’associazionismo e del volontariato locale. Protagoniste, le fotografie delle associazioni che nell’Empolese Valdelsa sono punto di riferimento per la comunità 365 giorni l’anno, sempre pronte a intervenire in caso di emergenza o calamità naturali. In primo piano i giovani che portano conforto a chi è da solo e non può uscire di casa, ai volontari del soccorso, pensiamo a Misericordia, Protezione Civile e Pubblica Assistenza: squadre sempre pronte a mobilitarsi per trasportare in ospedale chi ha necessità di cure.

Mese dopo mese, pagina dopo pagina, un viaggio insieme ai nostri eroi quotidiani. C’è chi si prende cura degli animali salvando quelli destinati al macello come i ragazzi del rifugio empolese Ohana Rescue Animal, e poi vediamo all’opera, a tutela dell’ambiente, i volontari della Racchetta, la task force della Vab di Vinci e gli Amici della Pesa.

Le pagine del calendario – con la copertina firmata da Giancarlo Caligaris – non raccontano solo di uomini e donne che preparano il cibo per i bisognosi in cerca di un pasto caldo e di un sorriso. Non omaggiano solo chi vigila sui boschi e porta aiuto quando scoppia un rogo, ma valorizzano anche magnifiche storie di inclusione come quelle del Calcio Sociale. Storie di amicizia, come quelle nate tra i nonni dell’Auser che insieme si sentono meno soli. Un anno intero in compagnia di chi si impegna per gli altri, insomma, come le dragonesse rosa di Astro Dragon Ladies a cui è dedicato uno dei mesi del calendario. Un anno tutto da sfogliare per un progetto realizzato in collaborazione con Speed (la concessionaria per la raccolta pubblicitaria del nostro gruppo editoriale) e grazie al sostegno di numerosi sponsor, che hanno condiviso la nostra iniziativa: Banca Cambiano 1884 spa, Etichettificio Jolly sas di Sauro Bagnoli &C., Eumedica srl e Inpa spa.