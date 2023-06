Volo del ciuco e polemiche "Parole strumentalizzate"

"Contrario agli eventi in piazza Farinata degli Uberti? Ma non scherziamo. Sono stato frainteso. Anzi: strumentalizzato". Il capogruppo della Lega Andrea Picchielli torna sulla polemica relativa al Volo del Ciuco. Lo fa per rispondere alle parole dell’assessore alle attività produttive, Antonio Ponzo Pellegrini, che aveva ironizzato sulla sua presunta contrarietà all’iniziativa per i ‘danni’ che avrebbe causato ai ristoranti presenti all’interno della piazza. Un messaggio contenuto in una nota del Carroccio che però sarebbe stata del tutto. travisata.

"Credo che l’assessore sapesse bene cosa intendevo, ma ha preso la palla al balzo e ha utilizzato le mie parole per attaccarmi. Io non volevo assolutamente dire che un evento come il Volo del Ciuco può arrecare danni alle attività, figuriamoci. Quello che auspicavo era una maggiore organizzazione da parte del Comune nel comunicare ai ristoratori come si sarebbe svolta la manifestazione. Lo scorso anno – prosegue Picchielli – i titolari furono informati solo poche ore prima di quello che sarebbe successo e, soprattutto, di come si sarebbe svolto l’evento. Tanto per dirne una, si trovarono a dover spostare dei tavolini all’ultimo minuto. Partendo da qui ho auspicato una migliore comunicazione e, soprattutto, una maggior collaborazione per consentire a tutti di beneficiare dell’iniziativa nel migliore dei modi. Il senso del mio discorso era chiaro, ma si è preferito usarlo per dire che la Lega è contraria agli eventi o che il Volo del Ciuco reca danni agli imprenditori. Niente di più sbagliato". Picchielli poi rincara la dose. "Mi piacerebbe anzi che anche le altre piazze della città fossero coinvolte di più in eventi e manifestazioni, come ad esempio piazza del Popolo. Spesso viene ignorata e considerata di serie B, mentre invece andrebbe valorizzata meglio. Questo per dire come noi siamo da sempre favorevoli a iniziative di questo tipo, a patto – conclude Picchielli – che l’organizzazione sia curata al meglio e, soprattutto, si consenta a tutti di lavorare nel migliore dei modi informandoli per tempo delle modalità con cui si svolgerà il tutto".

t.c.