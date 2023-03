"Vogliamo premiare le attività storiche"

Le attività commerciali sono pilasti del tessuto sociale, sono capitoli di storia, sono punti di riferimento importanti. Nei giorni scorsi il Comune di Fucecchio ha reso omaggio ad una realtà storica della città. "Mario Coiffeur" ha compiuto 50 anni. Un’attività che, dal 1973 ad oggi, ha rappresentato un punto di riferimento importante per l’intera comunità fucecchiese, e di cui il Comune di Fucecchio ha voluto riconoscere il successo attraverso la consegna di una targa per mano della vicesindaca Emma Donnini e dell’assessore al Commercio Valentina Russoniello. "Un traguardo raggiunto grazie alla passione e all’entusiasmo quotidiani accanto alla compagna di una vita – ha sottolineato Russoniello –. Uno splendido sodalizio, lavorativo ma prima ancora umano, che oggi permette a Mario di festeggiare un compleanno importante". Intanto, l’amministrazione rivolge un appello a segnalare gli esercenti in attività da oltre 50 anni all’indirizzo [email protected] "Premiamo le nostre attività storiche", ha concluso l’assessore.