"Vittime dell’alluvione. Congelare le bollette per almeno un anno"

La capogruppo della Lega in consiglio comunale, susi Giglioli, interviene a proposito del sostegno alle persone e alle aziende colpite dall’alluvione lo scorso 17 ottobre. "Nel novembre scorso il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno coinvolto anche il comune di Castelfiorentino, stanziando risorse per i comuni colpiti. Lo stato di emergenza durerà 12 mesi". "In attesa che le risorse nazionali vengano erogate – conclude Giglioli – riteniamo sia opportuno che l’amministrazione congeli, almeno per il periodo dell’emergenza, utenze e imposte a cominciare dall’Imu (imposta municipale) ma anche bollette della Taric e dell’acqua per quanto di sua competenza o facendosi portavoce verso interlocutori o enti per quanto non rientri nella sua amministrazione diretta. Lo chiederemo formalmente nel prossimo consiglio comunale, consapevoli che tali provvedimenti non risolveranno le gravi perdite subite, ma permetterebbero di riconoscere un’ulteriore forma di sostegno a chi è stato colpito".