Vittime del terrorismo, il ’giorno della memoria’ torna dopo anni di stop

Dopo 5 anni, torna al Quirinale la cerimonia per il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo. Dunque, verranno ricordate anche le 85 vittime (oltre ai 200 e più feriti) della strage di Bologna del 2 agosto 1980, alla stazione, in cui sono scomparse le due giovani donne una di Montespertoli (Maria Fresu) e l’altra di Castelfiorentino (Verdiana Bivona) oltre alla piccola figlia di Maria Fresu, Angela, di 3 anni appena. Invero, non si sa ancora che fine possano aver fatto i resti di Maria Fresu, visto che l’esame del Dna ai fini dei processi (che stanno per riaprirsi) ha ‘detto’ che i resti a suo tempo tumulati a Montespertoli non sarebbero quelli della giovane madre. E’ stato proprio il presidente dei familiari delle vittime di Bologna, Paolo Bolognesi, a condividere in questo fine settimana ed apprezzare il fatto che torna al Colle, nell’agenda del presidente Sergio Mattarella, uno degli eventi istituzionali importanti la cui celebrazione mancava da tempo. L’ultima occasione che si era svolta alla Presidenza della Repubblica risale infatti al 2018. Montespertoli, come ribadito più volte dal sindaco Alessio Mugnaini e dalla sua giunta, vuol tenere l’attenzione sulla vicenda Fresu molto alta. Così come il Comune di Castelfiorentino.

A.C.