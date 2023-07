Vittime del nazismo Chiesto il ristoro

Per il ristoro dei danni delle deportazioni del marzo 1944 patite dalla comunità di Montelupo il legale scelto dal Comune è ufficialmente in campo per portare avanti l’azione civile come risulta dagli ultimi atti della giunta Masetti. Dunque, ripercorriamo: il Comune di Montelupo intende costituirsi parte civile contro la Repubblica Federale di Germania per vedersi risarcire questa ferita ancora aperta dal 1944. Si tratta di un’azione - spiega la stessa amministrazione - che intende ribadire il grave danno subito dalla comunità di Montelupo all’indomani della deportazione. Proporzionalmente alla popolazione, il numero dei deportati politici da Montelupo Fiorentino nel marzo del 1944, fu davvero importante: dal 4 marzo 1944 ai mesi successivi, furono ben 45 i cittadini montelupini deportati dei lager. E’ tempo di giustizia.