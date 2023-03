Vittime del Coronavirus Una targa alla memoria

Una cerimonia nella Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da Coronavirus. L’appuntamento è per sabato alle 10,30 in Comune quando sarà posta una targa in memoria delle vittime del Covid19 e per ricordare l’impegno dei sanitari e del volontariato in quel periodo della nostra storia recente. Alla cerimonia parteciperanno tutte le associazioni del territorio e i medici di famiglia coinvolti in prima linea nell’emergenza, oltre che all’amministrazione comunale. Introdurrà il sindaco Alessio Mugnaini: "Montespertoli non dimentica i suoi cittadini vittime della pandemia. La nostra comunità ha sofferto e tanti sono stati in prima linea mettendo anche a rischio la propria salute. A 3 anni di distanza, oggi che siamo fuori dall’emergenza, vogliamo tenere viva la memoria e il ricordo di chi abbiamo perso". Durante la cerimonia è previsto un intervento per ricordare quanta difficoltà ma soprattutto quanta vicinanza da parte della popolazione si è vissuta alla casa di riposo di Montespertoli.