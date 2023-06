Vitolini a tavola per beneficenza Raccolti 2.270 euro per la pediatria Nel ricordo di Mario e Mauro

Una piazza, quella di fronte al Circolo, imbandita con 230 persone a sedere per ricordare due compaesani che non ci sono più e che hanno dato tanto alla comunità. Questa la fotografia del ’cuore’ di Vitolini in occasione della quarta edizione di “A cena con Mauro Proietti e Mario Lastrucci“, preceduta nel pomeriggio da un divertente triangolare di calcio al locale campo sportivo, per altro intitolato proprio a Mario Proietti, a cui hanno partecipato le due formazioni amatoriali Vitolini e Computer Gross e il Dream Team Dainelli dell’ex capitano della Fiorentina Dario Dainelli, guidato in panchina da un mister d’eccezione come l’ex bomber dell’Empoli Nicola Pozzi. In campo, invece, tanti ex calciatori come Rosario Guarino e l’attuale tecnico dell’Empoli Cristiano Zanetti, oltre ad altri ex azzurri del calibro di Daniele Croce, Nicola Caccia e Fabrizio Di Napoli. A dare il calcio d’inizio il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia.

La vittoria è andata alla Computer Gross, ma il risultato più importante sono stati i 2270 euro devoluti al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, grazie alla vendita all’asta di materiale sportivo (tra cui il prossimo pallone ufficiale del campionato di Serie A 2023-2024) e delle maglie indossate da numerosi campioni, a partire dagli empolesi Vicario, Parisi, Bandinelli e Luperto fino ai vari Buffon, Immobile, Kvaratskhelia, Quagliarella, Nico Gonzalez e Lautaro Martinez. Proprio la divisa utilizzata dall’attaccante argentino dell’Inter nella finale Champions persa col Manchester City è stata quella più gettonata, battuta a 900 euro.

"Vorrei ringraziare, oltre a tutti quelli che hanno partecipato alla cena e all’asta di beneficenza – esordisce Gianluca Proietti, che insieme al fratello Mirko e agli altri dirigenti del Vitolini ha organizzato la serata in memoria del padre e dell’amico Mauro – un amico speciale come Dario Dainelli, per la grande disponibilità che ha dimostrato. Un grazie va anche a tutti gli sponsor che ci hanno aiutato e a tutti gli amici calciatori e non, che mi hanno dato una mano per la raccolta delle maglie, tra cui quelle della Bobo Tv che ci ha inviato Lele Adani".

"Ringrazio anche la mia squadra del Vitolini, la Computer Gross nella persona di Moreno Gaini, sempre molto attento e presente in queste situazioni, e agli amici che hanno composto il Dream Team – conclude Gianluca Proietti – oltre che il ristorante “Il Bavaglio” sia per la qualità della cena che per l’organizzazione della stessa, e le Istituzioni locali presenti con il sindaco Giuseppe Torchia e il comandante dei Carabinieri Bruno Ravenda. Infine, ci tengo a ringraziare anche Claudio Lastrucci, figlio di Mauro, che da quando abbiamo deciso di creare questo evento, pur rimanendo nell’ombra, è sempre stato disponibile e fondamentale perché tutto si svolgesse per il meglio. Babbo e Mauro vogliamo immaginarvi lassù a ridere e “litigare” di calcio, e vi facciamo una promessa: la prossima sarà migliore".

Simone Cioni