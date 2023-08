Visite e liste d’attesa Ci vogliono dieci mesi per un controllo ai polmoni

EMPOLESE VALDELSA

L’aumento delle richieste di visite e prestazioni ambulatoriali sono cresciute in modo considerevole negli ultimi anni e le liste di attesa pure. Rispetto al periodo post pandemico è migliorata la capacità di risposta al cittadino sul rispetto dei tempi previsti a seconda dei codici di priorità. Ma su alcune prestazioni offerte in tempi ragionevoli anche nell’Empolese Valdelsa c’è ancora molto da fare. Lo si evince dal portale di "Monitoraggio tempi di attesa della Regione Toscana" che fornisce i dati mese per mese. Quelli più aggiornati si riferiscono al mese di luglio. Prendiamo, per esempio, una visita chirurgica differibile, cioè da eseguire entro 1530 giorni. Ebbene, nell’ex Asl 11 Empoli questo tipo di prestazione è marcata col colore rosso che significa che le prenotazioni entro lo standard sono minori del 60 per cento. In media c’è da attendere 20 giorni. Bollino rosso anche per visite fisiatriche programmate, ovvero da eseguire entro 120 giorni: la media di attesa è 93 giorni. E non va meglio nel caso si abbia bisogno di effettuare una visita pneumologicasia con codice di priorità breve (entro 10 giorni) sia differibile. Nel primo caso ci sono almeno 25 giorni di attesa nell’altro caso 298. Le altre noti dolenti sono per visite dermatologiche e visite ginecologiche differibili, dove c’è da aspettare rispettivamente 13 giorni e 150 giorni di media. Visita oculistica e ortopedica da eseguire entro 15-30 giorni? C’è da aspettare molto di più. Per un controllo agli occhi occorrono 54 giorni di pazienza e per le ossa 47. Così come per un esame urologico che sia richiesto con codice breve o differibile l’attesa c’è eccome. Diciannove giorni se il codice è breve, 147 se è differibile. Anche una visita otorinolaringoiatrica differibile si arriva a 80 giorni di attesa. Tuttavia, per quanto riguarda le visite urgenti (da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore) e in buona parte anche su quelle programmate, la risposta al cittadino rientra pienamente negli standard richiesti dalla Regione.

"Per agire in modo più robusto ci sarebbe bisogno di più risorse e di più assunzioni – ha spiegato l’assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini - Quello delle liste di attesa è un problema di portata storica che accompagna i sistemi pubblici universalistici che vogliono garantire equità di accesso. Detto questo noi avevamo preso un serie di impegni alla fine dell’anno scorso. Li abbiamo tradotti in delibere e in azioni di riorganizzazione ed innovazione tra marzo e giugno". Altri interventi - sui cup (ma anche sull’accesso alle agende da parte del privato convenzionato) - seguiranno a settembre. "Ma già oggi – conclude Bezzini - possiamo dire di intravedere segnali positivi, pur con la prudenza che occorre usare quando si parla di prestazioni da garantire ai cittadini ogni giorno".

Irene Puccioni