"Visita saltata?. Un problema di prenotazione"

Alla base del disservizio riscontrato dalla nostra lettrice di Empoli lo scorso 11 marzo ci sarebbe stato un fraintendimento verificatosi in fase di prenotazione della visita. Lo ha fatto sapere Asl Toscana Centro in una nota, declinando responsabilità circa l’accaduto, ma assicurando "di aver provveduto a proporle un nuovo appuntamento per il prossimo 25 marzo – dicono – già accettato". La donna aveva riferito di essersi recata alle 13.30 alla Casa della Salute di San Miniato per sottoporsi a una visita di controllo reumatologico, ma di aver atteso invano (nonostante avesse prenotato) l’arrivo della dottoressa: nessuno l’avrebbe messa al corrente della sua assenza. Per l’Azienda sanitaria però, l’inconveniente si è verificato perché la prenotazione in oggetto, effettuata dalla signora tramite il sistema “Cup on line“, non sarebbe andata a buon fine: "l’utente – secondo la ricostruzione dell’Asl – non avrebbe digitato la conferma dell’appuntamento prescelto e la richiesta non sarebbe quindi stata inoltrata ad Asl. Nella lista delle prenotazioni di quel giorno non sarebbe infatti stato presente il nome della donna e l’altro paziente che aveva fissato la visita alle 13.30 sarebbe stato informato dell’assenza del medico".

Già in passato il sistema di prenotazione online aveva tuttavia dato adito a fraintendimenti: Asl ha ricordato che anche in altre occasioni gli utenti non hanno fornito la conferma dell’appuntamento e non hanno quindi potuto effettuare la visita o l’esame che avevano richiesto. Per scongiurare eventuali criticità sotto questo aspetto, l’Azienda ha infine messo a disposizione i cosiddetti Facilitatori digitali con i quali è possibile prenotare un appuntamento scrivendo all’indirizzo mail [email protected].