Visita del governatore per il Rotary del ’Cuoio’

Successo per la conviviale del Rotary Club Santa Croce Montopoli Comprensorio del Cuoio. E’ stata la serata della visita al Club del Governatore del Distretto Rotary 2071, Nello Mari, accompagnato dalla signora Antonella con la presenza di due Past Governor: Arrigo Rispoli e Fernando Damiani, quest’ultimo anche Governor incoming. Presenti 35 soci oltre a 19 familiari e 8 ospiti del Club, tra i quali monsignor Andrea Cristiani, arciprete di Fucecchio. Presenti anche l’assistente del Governatore, notaio Maria Antonietta Denaro e il vice sindaco di Santa Croce Marco Baldacci. Serata affollata, dunque, nella sede del Club al ristorante Il Cavaliere a Le Vedute che è stata l’occasione per la presentazione di un nuovo socio, il quarantottesimo, architetto Massimo Papini accompagnato dalla signora Isabella. Durante la serata la signora Antonella, moglie del Governatore, ha avuto modo di illustrare la propria iniziativa a favore di minori dell’area materna infantile a Prato, un centro inclusivo dove i bambini possano stare insieme per giocare, fare sport e musica.