Viruslibro Autori, letture e mostra di foto

EMPOLI

Tre giorni interamente dedicati alla letteratura con la presentazione di altrettanti libri in compagnia degli autori che li hanno scritti. Questo è “Viruslibro“, il festival giunto alla sua diciassettesima edizione ed organizzato come sempre dalla libreria Rinascita di Empoli all’interno del Palazzo delle Esposizioni, dove è allestita anche una mostra mercato di libri. Si parte stasera alle ore 21.30 con “La portalettere“ di Francesca Giannone. Il romanzo racconta la storia di Anna, una donna che ha voluto vivere la propria vita senza condizionamenti. Ma anche la storia della famiglia Greco e di Lizzanello, dagli anni Trenta fino agli anni Cinquanta, passando per una Guerra Mondiale e per le istanze femministe. Ed è la storia di due fratelli inseparabili, destinati ad amare la stessa donna.

Domani alla medesima ora invece sarà la volta di “Tempesta“ di Camilla Ghiotto. In questo caso la scrittrice racconta la storia di suo padre, Renzo Ghiotto, che fu ‘Tempesta’, comandante di una delle più note brigate partigiane. Intrecciandola alla propria storia in un’alternanza di passato e presente, Camilla dà voce a una generazione consapevole di dover combattere battaglie diverse da quelle del passato, ma non meno decisive. Perché la libertà non si conquista mai una volta per tutte.

Infine sabato, ancora alle 21.30, spazio a “La ricreazione è finita“ di Dario Ferrari. Marco è un trentenne senza lavoro, un ricercatore che crede di sapere cosa cerca. E dovrà scrivere una tesi sul viareggino Tito Sella, un terrorista finito presto in galera e morto in carcere. Questo libro raccontala storia di due giovinezze incompiute, diversissime, eppure con una loro sghemba simmetria. Ciliegina sulla torta di questa edizione la grande novità legata alla mostra fotografica di Sanzio Fusconi, allestita sempre all’interno del Palazzo delle Esposizioni. Scatti che testimoniano un particolare momento di relazione tra chi legge e chi scrive: il “firmacopie”. L’esposizione vede rappresentati in dodici foto di grande formato altrettanti incontri tra il pubblico e gli autori invitati dalla Libreria Rinascita a presentare dei loro libri. Per informazioni contattare la libreria Rinascita allo 0571 72746 o scrivendo a [email protected]