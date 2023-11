Violenza sulle donne. La ricostruzione storica

Pieno successo per l’iniziativa della presidente del Cif Casa del Fanciullo di Fucecchio Annalena Pesci Panzani. Ospite la professoressa Barbara Pandolfi che con chiarezza ha spiegato la violenza sulle donne nella Bibbia. Non solo una ricostruzione storica basata sui testi antichi, ma episodi raccontati con dovizia di particolari molti dei quali inediti o poco conosciuti. L’intervento della professoressa Pandolfi è parso ai più molto concreto, ottenuto senza una lettura scritta. Toccante l’intervento successivo di una ospite all’incontro della comunità Nuovi Orizzonti. Presente don Andrea Cristiani. Questi alcuni dei prossimi appuntamenti a Fucecchio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne"– il 18 novembre c "Yoga per Frida", evento a donazione. Il ricavato andrà a sostenere i percorsi delle donne, dei bambini e delle bambine vittime di violenza. Si svolgerà dalle 10 alle 12 da "Lila Yoga. Il 21 novembre cena solidale a sostegno del Centro Aiuto Donna Lilith alla contrada Ponte a Cappiano. Il 25 novembre Flash Mob "Macchie Rosse". Ma in calendario ci sono anche altre iniziative.