Toscana, Acli: “Ogni giorno sette donne denunciano violenze”

Firenze, 1 settembre 2023 – "Ogni giorno sette donne toscane chiedono aiuto per le violenze subite”. Sono i dati forniti dal presidente e dalla responsabile Pari opportunità di Acli Toscana, Giacomo Martelli e Elena Lo Giacco. “Sono dati drammatici, serve fare tantissimo lavoro, per cercare di voltare pagina. Siamo nel 2023, ma questi dati ci riportano nel Medioevo: sono inaccettabili".

"Stupri, minacce, maltrattamenti, stalking: i motivi delle denunce fanno paura- dicono Martelli e Lo Giacco- la violenza sulle donne è una piaga che chiama in causa tutta la società. Noi come Acli siamo pronti a fare la nostra parte e per questo rispondiamo positivamente alla proposta della sindaca di Empoli Brenda Barnini sulla creazione di una rete di associazioni per l'educazione dei giovani sul territorio".

Genitori e insegnanti, aggiungono i due esponenti di vertice dell'associazione, "non possono essere lasciati soli né tanto meno si deve scaricare tutte le responsabilità su famiglie e scuole. Contro la violenza sulle donne serve una battaglia educativa e culturale. La rete di consultori e associazioni può essere d'aiuto".