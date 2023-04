Violenza di genere e giustizia Oggi un doppio appuntamento

Due appuntamenti nella stessa giornata per affrontare con il mondo della scuola prima, e con i cittadini empolesi di ogni età poi, il tema della violenza sulle donne. Si chiama ’Sulle punte…a Empoli - giustizia e violenza di genere’ l’iniziativa organizzata per oggi dall’associazione culturale La Rivincita insieme al Centro Lilith di Empoli. Si comincia alle 10 dall’istituto Fermi-Da Vinci di via Bonistallo per una mattinata di confronto che chiamerà in cattedra ospiti esperti in materia.

Dopo i saluti del dirigente scolastico Gaetano Flaviano, l’introduzione dell’avvocato Carmela Federico, presidente de La Rivincita e della professoressa Tiziana Bianconi, membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli. Avanti con l’intervento dell’avvocato Nicodemo Gentile, presidente di Penelope, associazione che si occupa di sostegno e assistenza legale e psicologica alle famiglie delle persone scomparse. La chiusura di questo primo incontro è affidata alla dottoressa Maya Albano, psicologa e coordinatrice del Centro Aiuto Donna Lilith di Empoli.

E non finisce qui perché dal Fermi-Da Vinci ci si sposta nei locali delle Pubbliche Assistenze Riunite dove, a partire dalle 17, si alterneranno al tavolo dei relatori Enrico Sostegni, consigliere regionale e il senatore Manfredi Potenti. Spazio, infine, alle esperienze condivise dall’avvocato di Lilith Beatrice Palchetti e dalla dottoressa Lorella Giglioli, psicologa e psicoterapeuta. Saranno presenti anche le forze dell’ordine. Cronaca, diritto e arte: per l’occasione - con il contributo della cantautrice pratese Simona Galli - sarà visitabile l’esposizione delle opere di Manola Caribotti e Lorenzo Cecchi.