Violenza al liceo Michelangiolo L’Empolese Valdelsa in piazza "Difendere scuola e Costituzione"

EMPOLESE VALDELSA

Un appello per esprimere "la grande preoccupazione per i fatti avvenuti di recente, che ricordano i momenti più bui della nostra storia". Lo lanciano con forza i rappresentanti delle Rsu delle scuole dell’area metropolitana fiorentina facendo riferimento all’aggressione avvenuta al liceo Michelangiolo di Firenze e alle parole del ministro Valditara sulla lettera della dirigente scolastica del liceo Leonardo Da Vinci.

"Parole inaccettabili con le quali invece di condannare la violenza squadrista - dicono i sindacati - ci si scaglia contro la preside". Da qui l’idea di organizzare una manifestazione antifascista a difesa di scuola e Costituzione".

Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Rua nazionali si ritroveranno sabato 4 marzo alle 14 a Firenze per un corteo da Piazza Santissima Annunziata a Piazza Santa Croce. "Riteniamo indispensabile far nostre le parole delle Rsu della scuola - fanno sapere Flc Cgil e Cgil dell’Empolese Valdelsa - promuovendo anche sul nostro territorio la manifestazione di sabato e chiedendo a tutto il mondo del lavoro, alle pensionate e pensionati di scendere in piazza. Appello che allarghiamo a tutti e 11 i nostri Comuni, alle associazioni, ai partiti e alle istituzioni. Agli attacchi alla libertà di insegnamento si risponde non restando indifferenti, ma facendo sentire la propria voce e schierandosi accanto a chi tutti i giorni si impegna per ricordare il fondamento costituzionale della Scuola".

Per agevolare la partecipazione saranno organizzati pullman con partenza dall’ex mensa di Certaldo alle 11,30, dalla sede Cgil di Castelfiorentino alle 11,45 e dal Centro Coop Empoli alle 12.