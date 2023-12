Violento fermato con il taser. Giovane si accanisce sul padre e reagisce contro i carabinieri

Si accanisce con il padre. Non solo a parole. Ma anche con gesta di violenza fisica. E continua a farlo, anche dopo che sono arrivati i carabinieri per riportare la calma. Anzi, alla fine, se la prende pure con i militari dell’Arma che si sono visti costretti ad utilizzare il taser per fermare l’aggressione e riportare la calma nella casa. Ora, il soggetto in questione, sarà espulso dal territorio nazionale. I carabinieri della Compagnia di Empoli, nel tardo pomeriggio di lunedì, hanno proceduto infatti alle operazioni di espulsione dal territorio nazionale di un 23enne albanese risultato irregolare. Il giovane, rientrato nell’abitazione che condivideva con il padre ed altri familiari – in base a quanto ricostruito – , in preda ad una forte alterazione psicofisica, ha iniziato ad inveire e minacciare l’uomo, fino ad arrivare ad una vera e propria aggressione fisica.

Da qui la richiesta di aiuto dei familiari che, da soli, non sarebbero stati in grado di fermare quella situazione incandescente e pericolosa. L’intervento sul posto dei militari dell’Arma, ricevuta la chiamata, è stata tempestiva. Una volta arrivati, i carabinieri, hanno tentato di calmare il giovane che, dopo un iniziale momento di relativa tranquillità, ha poi improvvisamente iniziato nuovamente a colpire ripetutamente il padre al volto ed alla testa. Nonostante l’intervento dei militari che si sono frapposti tra i due – da quanto abbiamo appreso – il giovane ha tentato di aggredire pure loro e, dopo plurimi tentativi di ricondurlo alla ragione per calmarlo e far finire la violenza, a causa del perdurante stato di agitazione psicofisica che lo rendeva sempre più irrequieto e nervoso, nonostante gli avvertimenti, inascoltati, i militari lo hanno immobilizzato con l’utilizzo del taser in dotazione. A questo punto, eseguiti tutti gli accertamenti ed il fotosegnalamento.

Quindi il 23enne è stato accompagnato negli uffici della Questura di Firenze dove è emersa la sua posizione di irregolarità sul territorio nazionale e di conseguenza è scattato l’avvio dell’iter per l’espulsione come prevedono le norme di legge in materia di permanenza regolare sul territorio nazionale. I militari della stazione di Castelfiorentino hanno poi accompagnato l’albanese nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Bari da dove verrà poi imbarcato sul primo volo utile per il suo paese.