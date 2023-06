Vino, investimenti green Operazione da 2 milioni

Una cooperativa ancora più green puntando sul risparmio energetico e la riconversione ecologica. Un annuncio carico di significati quello della Cantina Sociale Colli Fiorentini, in un’epoca – come questa – di discussione sul cambiamento climatico, nonostante il periodo di crisi che sta colpendo le cooperative agricole italiane. La Cantina Sociale Colli Fiorentini sceglie l’attacco, più che la difesa, ed è sul punto di concludere due importanti investimenti, dal valore complessivo di due milioni di euro, che serviranno per ottenere la riqualificazione dell’impianto di raccolta dell’uva e dell’impianto di frangitura, oltre allo smaltimento delle piastrelle di amianto presenti sui tetti.

"Questo investimento è l’ultimo di una lunga serie che ci permette di crescere ancora puntando non solo sul miglioramento di alcuni impianti ormai datati, ma anche sul risparmio energetico, la riconversione ecologica e il riutilizzo dei beni – dice Ritano Baragli, presidente della cantina, che ha festeggiato il mezzo secolo di vita nel 2022 – Tutto il settore sta attraversando una crisi profonda, causata dal lungo periodo di inflazione, ma proprio per questo vogliamo finanziare un investimento che si rende necessario anche per fronteggiare la crisi stessa". "La riqualificazione degli impianti - spiega Fabrizio Ferretti, vicepresidente della cantina - prevede il potenziamento della ricezione del centro di raccolta, che passa da due a quattro zone di raccolta dell’uva. Un miglioramento necessario in quanto oggi ci arrivano cinquantamila quintali di uve, prevalentemente raccolte a macchina e non a mano. Le modifiche al frantoio prevedono invece la riduzione delle linee di frangitura, che passeranno da due a una sola, più moderna ed efficace". L’azienda è anche al centro di un processo di riconversione ecologica: oltre all’impegno di smaltimento dell’amianto presente sui tetti delle infrastrutture, Valvirginio ha inaugurato già nel 2011 un impianto fotovoltaico per vinificare sfruttando fonti di energia rinnovabili. Scelte importanti, oggi, dove la spinta alla sostenibilità e all’utilizzo di energia pulita è sempre più forte.

"Purtroppo – sottolinea ancora Baragli – le direttive dell’Unione Europea prevedono l’utilizzo del fotovoltaico esclusivamente per l’autoconsumo, e questo ci danneggia in quanto la maggior parte del nostro lavoro avviene in tre mesi dell’anno in cui il sole non è sempre presente, ma siamo fiduciosi che sia riconosciuto l’impegno delle aziende nell’adottare misure sostenibili che avvantaggiano l’intera comunità e che di conseguenza le norme possano cambiare". Ma anche su questo gli occhi della Cantina Sociale Colli Fiorentini retsano decisamente spalancati sul futuro.