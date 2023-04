Vino, il Consorzio incontra la Cina Occhi puntati al mercato asiatico "Un partner di estremo valore"

In attesa dell’edizione 65 della Mostra del Chianti, fra il 27 maggio e il 4 giugno, Montespertoli si conferma epicentro di respiro internazionale per la famosa Docg, con la Cina sempre più mercato di riferimento all’orizzonte. I contatti tra Chianti e Cina sono ormai molto fitti e proprio Montespertoli ospiterà, domani, l’appuntamento che riunirà la delegazione politica di Qingtian (Zhejiang) ed il Consorzio di Tutela del Chianti. L’evento comincerà alle 15 al Museo della Vite e del Vino in via Lucardese.

"Un incontro per suggellare ancora una volta un legame fondamentale, quello tra la Toscana e la Cina - afferma Marco Bani, direttore del Consorzio - L’Asia per noi è un partner di estremo valore in questo lungo viaggio, di narrazione ed esportazione, che porteremo avanti anche in futuro con sempre più convinzione. Negli anni è aumentata la sensibilità verso i sapori toscani". Il Consorzio ha aderito fin dalla prima edizione alla fiera QWine Expo, che è oggi una delle più interessanti nel panorama degli eventi di settore in Cina. Solo la provincia dello Zhejiang conta 60 milioni di abitanti e la richiesta di vino italiano è in continuo aumento, ancor di più per i vini prodotti in Toscana.

"Dopo la forzata assenza del Consorzio da eventi promozionali o partecipazione a fiere sul territorio cinese dovuta alla pandemia – aggiunge Bani - ci auguriamo che con il prossimo autunno si possa tornare a essere presenti su questo mercato, che ha delle potenzialità enormi". Il programma di giovedì pomeriggio a Montespertoli inizierà con i saluti del sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, e del segretario generale del Qingtian County Commitee of the Cpc, Lin Xia. Proseguirà poi con gli interventi del vicepresidente del Consorzio, Ritano Baragli, e del direttore, Marco Bani. Mentre la presentazione delle nuove opportunità di business sul mercato cinese sarà a cura di Valentina Tenaglia, Ceo di Wine Channel, società italiana con sede in Cina che da anni si occupa di promuovere e commercializzare i vini italiani sul territorio cinese. "La quinta edizione della Zhejiang Qingtian Overseas Chinese Expo di novembre - dice il segretario generale, Lin Xia - è un evento internazionale di negoziazione economica, commerciale e di investimento". Già da tempo, il vicepresidente del Consorzio, Ritano Baragli, sottolinea l’importanza della Cina.

Andrea Ciappi