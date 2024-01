Vino e olio, il clima è un’incognita: "Ma la qualità resta una costante"

EMPOLESE VALDELSA

Se parliamo di agricoltura empolese è chiaro che vino ed olio extravergine d’oliva siano comunque i "principi" della tavola. Per il vino, vi insistono le denominazioni Chianti Montalbano, Chianti Colli Fiorentini e Chianti Montespertoli, oltre a vari ‘Igt’ e all’ottimo Bianco Empolese. Nel 2023, c’è stata una contrazione della produzione che tuttavia non pare drammatica e comunque lineare rispetto agli equilibri del mercato. Per l’olio extravergine d’oliva, invece, le stime ‘parlano’ di riduzioni di quantità tra 25 e 50%, con inesorabile riflesso sui prezzi per i consumatori che - sempre stando a quanto si vede dagli scaffali - aumentano. Per entrambi i prodotti più rappresentativi il livello di qualità si è mantenuto molto alto, e questo - com’è stato rilevato nell’ultima assemblea dei soci della Cantina Colli Fiorentini di Val Virginio - è fattore determinante per la tenuta di questo settore vitale dell’economia. Il calo di produzione dell’olio è dovuto più che altro ad una situazione climatica sfavorevole che si è protratta per mesi, in particolare con il caldo feroce di agosto. Gli attacchi della famigerata mosca, che pure si erano affacciati, sono stati arginati. Se questo è quanto è accaduto, e si è riusciti a tenere il timone in linea, la Cia Toscana ha in sostanza spiegato che molta differenza in negativo rischia di farla l’incremento dei costi di produzione, con inevitabile assottigliarsi dei margini di remunerazione per le aziende agricole, che sono anche "sentinelle" dell’assetto del territorio.

"La qualità di questa annata è eccellente e mitiga parzialmente il calo di produzione registrato (-27 per cento). In un anno di scarsa produzione siamo riusciti a limitare i danni, trasformando oltre 86mila quintali di uve e frangendo oltre 4mila quintali di olive. La nostra è un’azienda sempre più sostenibile, abbiamo acquistato nuovi macchinari e investito in pannelli solari, ed al nostro impianto fotovoltaico di 318Kw abbiamo aggiunto ulteriori 57Kw. E’ anche grazie a questi aggiornamenti che quest’anno abbiamo conseguito la certificazione Equalitas, a dimostrazione del rispetto per l’ambiente e la salute producendo meno Co2", avevano commentato a margine dell’assemblea dei soci Ritano Baragli e Fabrizio Ferretti, rispettivamente presidente e vicepresidente della ‘Valvirginio’.