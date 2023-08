Vino e design Spazio all’arte e alla creatività

MONTESPERTOLI

Un concorso per valorizzazione il territorio toscano e le sue preziose tradizioni artistiche dando spazio a talenti emergenti e professionisti affermati. Una sfida per ideare il design di una bottiglia destinata a contenere vino selezionato. A lanciare la prima edizione del contest "Il Vino nel coccio" è il Comune di Montespertoli insieme a Ceramiche Virginia, attività storica, da 50 anni presente sul territorio. L’idea è stata proposta nella scorsa edizione della Mostra del Chianti: un concorso dedicato all’espressione creativa attraverso l’arte del design e della decorazione su ceramica. La competizione, promossa anche con la collaborazione dell’associazione Viticoltori di Montespertoli, prevede due categorie di partecipazione. La "Categoria Design" è riservata a designer, grafici e professionisti attivi nel settore della grafica, dell’architettura e del design, nonché agli studenti di Istituti e Facoltà di architettura, grafica e design. E poi c’è la "Categoria Decorazione", aperta a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni alla data di invio degli elaborati. I partecipanti avranno tempo fino al 30 settembre per inviare tre tavole in formato orizzontale a risoluzione ottimizzata per la visualizzazione a monitor. Lo scopo? Individuare una forma e un decoro per la messa in produzione di una bottiglia in ceramica decorata, destinata a contenere un vino pregiato. Un’occasione per promuovere la Valdelsa, le sue tradizioni, la sua arte e le produzioni autoctone.

"Il concorso - come spiega Mirko Pucci, amministratore delegato di Ceramiche Virginia - è aperto a tutti coloro che desiderano mettere alla prova la propria creatività e passione per il design e la decorazione su ceramica". Per partecipare, basta scaricare il bando ufficiale dal sito www.ceramichevirginia.it e seguire le istruzioni per la registrazione e l’invio dei progetti. Per altre informazione inviare una email a [email protected] In palio tanti premi: due vincitori saranno selezionati dalla giuria composta da esperti di settore, mentre altri due saranno scelti dalla community dei fan di Virginia Casa Store.